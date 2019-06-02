В Одесі померло немовля: батьки заявили про лікарську недбалість. Фото: novosti.az

https://racurs.ua/ua/n122681-v-odesi-pomerlo-nemovlya-batky-zayavyly-pro-likarsku-nedbalist.html

Ракурс

Шестимісячне немовля померло в одеській інфекційної лікарні з невідомих причин. Батьки малюка звинувачують лікарів у недбалості.

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Дитину доставили напередодні в реанімацію інфекційної лікарні. У малюка були зроблені всі щеплення, а результати обстежень показували, що патологій ніяких немає. Про це повідомила мама дитини Тетяна Шматковська, передає «Одеса онлайн».

Спочатку у дитини почався розлад травлення, однак температури або блювоти при цьому не було. Педіатр призначила малюкові ліки, але стан немовляти не покращився.

У п’ятницю батьки викликали швидку і поїхали в інфекційну лікарню. Звідти їх направили в хірургію, де лікарі заявили, що їм потрібна все ж інфекційна лікарня.

Після того, як дитину забрали, до немовляти не пускали. У суботу медсестра попросила матір малюка відправитися за священиком, щоб охрестити дитину.

Спочатку жінці не хотіли показувати труп малюка, заявляючи, що не можуть знайти ключ від моргу. Мати дитини вже заявила в поліцію, а в мерії виданню повідомили, що створять спеціальну комісію для розслідування.

Жінці передали історію хвороби хлопчика, але причину смерті зможуть встановити тільки судмедексперти.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Одеській області жінка викинула новонародженого малюка в вигрібну яму туалету.