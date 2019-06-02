У берегов Ливии перевернулась лодка. Фото: Голос Севастополя

https://racurs.ua/n122683-u-beregov-livii-perevernulas-lodka-pogibla-jenschina-s-rebenkom-25-chelovek-propali-bez-vesti.html

Ракурс

Лодка с мигрантами перевернулась у берегов Ливии. В результате происшествия погибли женщина и ребенок. Еще 25 человек считаются без вести пропавшими.

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Трагический инцидент произошел у западных берегов страны. Установлено, что на лодке находились 73 человека, среди которых жители Нигерии, Кении, Судана и Кот-д'Ивуара. Об этом сообщает издание Reuters.

Местные власти сообщают, что обнаружили надувную лодку без двигателя, а нелегальные мигранты отчаянно цеплялись за то, что от нее осталось. Инцидент произошел примерно в 49 км к востоку от столицы Триполи.

По данным миграционного агентства ООН, только за прошлый год погибли или пропали без вести 2 тыс. 297 мигрантов. Всего в Европу морским путем прибыли 116 тыс. 959 человек.

В издании отмечают, что мигранты используют западное побережье Ливии как главную отправную точку, пользуясь хаосом в стране, которые возник после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.

Из-за такого обстоятельства дел, береговая охрана усилила патрулирования, чтобы остановить мигрантов. Местные власти Ливии заключили сделку с Италией для совместной работы по борьбе с нелегалами.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Италии круизный лайнер во время попытки пришвартоваться врезался в причал и протаранил туристический теплоход.