В Єрусалимі відбулися зіткнення мусульман і поліції. Фото: delfi.lt

https://racurs.ua/ua/n122685-v-ierusalymi-vidbulysya-zitknennya-musulman-i-policiyi.html

Ракурс

Мусульмани напали на поліцейських в Єрусалимі. Причиною стало відвідування євреями-ортодоксами Храмової гори під час останніх днів Рамадану.

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Під час заворушень сотні мусульман закидали поліцейських стільцями і камінням. Місцеві ЗМІ вже зазначили незвичайність цієї події. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Правоохоронці заявили, що дозволили відвідати місце в день Єрусалиму, в який святкують перехід сходу Єрусалиму під контроль Ізраїлю після Шестиденної війни в 1967 році

В результаті цієї битви євреї змогли вперше за 2 тис. років встановити контроль над Стіною плачу і Храмовій горою. Цього року свято припало на 1−2 червня.

Однак представники радикального руху ХАМАС, в свою чергу, звинуватили Ізраїль у порушенні священного місця мусульман і нападі на віруючих.

Зазначимо, що Храмова гора довгі роки є причиною конфлікту між євреями і мусульманами. Під час зіткнень регулярно гинуть люди.

Як раніше повідомляв «Ракурс», після того, як минулої п’ятниці палестинець напав з ножем на двох ізраїльтян і був застрелений поліцією, обстановка в місті помітно загострилася.