Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У США біля Білого дому сталася стрілянина через спробу проникнення. Фото: РТ

У США біля Білого дому сталася стрілянина через спробу проникнення (ФОТО)

3 чер 2019, 08:19
999

У США в Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина. Спеціальні агенти секретної служби знешкодили підозрілого чоловіка.

Loading...

Зловмисник намагався таємно проникнути на територію офіційної резиденції президента США Дональда Трампа незабаром після його відходу. Про це повідомляє видання Xinhua.

Встановлено, що в неділю чоловік проник в закриту зону на північ від Білого дому. Інцидент стався після того, як Трамп покинув Південну галявину для поїздки за кордон.

Біля Білого дому знешкодили підозрілого чоловіка. Фото: Xinhua.

По невідомому чоловікові спецагенти відкрили стрілянину. Наразі про його стан нічого невідомо.

Перед початком стрільби захисники президента дали усні попередження, але чоловік їх проігнорував.

Як відомо, Трамп зараз попрямував до Великобританії для нанесення державного візиту.

Днями в США через стрілянину в муніципальній установі загинули 12 осіб і ще шість отримали поранення. Одного з правоохоронців від смерті врятував бронежилет

Як раніше повідомляв «Ракурс», Трамп запросив новообраного президента України Володимира Зеленського в США з офіційним візитом.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини

Партія мерів йде у парламент: головою став Кернес, а співголовою — Труханов

Партія мерів «Довіряй ділам», яка збирається піти на позачергові вибори до парламенту, сьогодні обрала голову та співголову політичної сили. Ними стали мер Харкова Геннадій Кернес та очільник Одеси Геннадій Труханов

Новини України
18:39   2 чер
Новини партнерів
Загрузка...