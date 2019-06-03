У США біля Білого дому сталася стрілянина через спробу проникнення. Фото: РТ

https://racurs.ua/ua/n122686-u-ssha-bilya-bilogo-domu-stalasya-strilyanyna-cherez-sprobu-pronyknennya-foto.html

Ракурс

У США в Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина. Спеціальні агенти секретної служби знешкодили підозрілого чоловіка.

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Зловмисник намагався таємно проникнути на територію офіційної резиденції президента США Дональда Трампа незабаром після його відходу. Про це повідомляє видання Xinhua.

Встановлено, що в неділю чоловік проник в закриту зону на північ від Білого дому. Інцидент стався після того, як Трамп покинув Південну галявину для поїздки за кордон.

По невідомому чоловікові спецагенти відкрили стрілянину. Наразі про його стан нічого невідомо.

Перед початком стрільби захисники президента дали усні попередження, але чоловік їх проігнорував.

Як відомо, Трамп зараз попрямував до Великобританії для нанесення державного візиту.

Днями в США через стрілянину в муніципальній установі загинули 12 осіб і ще шість отримали поранення. Одного з правоохоронців від смерті врятував бронежилет

Як раніше повідомляв «Ракурс», Трамп запросив новообраного президента України Володимира Зеленського в США з офіційним візитом.