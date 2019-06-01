Зеленський і Трамп зустрінуться в США. Фото: bbc.com

https://racurs.ua/ua/n122641-zelenskyy-pidtverdyv-scho-tramp-zaprosyv-yogo-do-ssha.html

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Володимир Зеленський, глава української держави, здійснить візит до Вашингтона на запрошення президента США Дональда Трампа.

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Сьогодні Зеленський підтвердив, що справді отримав запрошення від очільника Білого дому. Про це повідомляється на сайті його адміністрації.

Президент також прокоментував внесення на розгляд Палати представників американського Конгресу законопроекту про посилення підтримки Києва, назвавши такий крок важливим сигналом про міцне стратегічне партнерство та послідовну підтримку цілісності України.

Розроблений у США документ «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності» передбачає посилення обороноздатності країни шляхом надання Вашингтоном озброєння та допомоги у протистоянні кібератакам із РФ. Серед видів озброєнь, які може отримати Київ, є протитанкові, протикорабельні та протиповітряні системи. Також можливе отримання Україною статусу головного військово-політичного союзника Сполучених Штатів.

Раніше сьогодні про запрошення Зеленського до США повідомила журналіст Юлія Мостова. За її даними, президенти зможуть обговорити війну на Донбасі та шляхи врегулювання конфлікту. Водночас Трамп може наполягати на подальшому реформуванні України, зокрема, в питаннях землі та видобутку газу.

При цьому точної дати візиту Зеленського до США поки що немає. Найімовірніше, що він відбудеться у серпні-вересні цього року.