Експорт нафтопродуктів: Росія з 1 червня обмежила ввезення пального до України. Фото: Etcetera

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Постачання нафтопродуктів до України, у тому числі бензину, дизельного пального та гасу, обмежила Росія. Рішення набуло чинності сьогодні, 1 червня.

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Вивезення з території РФ до України пального, моторних масел і скрапленого газу тепер можливе виключно за наявності дозволу від російського Мінекономрозвитку, йдеться в урядовому рішенні.

Антимонопольний комітет України у зв’язку з обмеженнями з боку РФ і необхідністю диверсифікації джерел постачань заявив про ризики обмеження конкуренції на ринку нафтопродуктів і зростання цін на пальне.

В АМКУ також зазначили, що близько 80% нафтопродуктів, ввезених до України, надходили з території РФ і Білорусі, тому цінова політика на пальне безпосередньо залежить від стабільності цих поставок.

Бізнес має бути готовий диверсифікувати постачання нафтопродуктів, заявив напередодні на брифінгу очільник Ради нацбезпеки й оборони України Олександр Данилюк.

Можливо, будуть обмеження в постачаннях дизелю, масел і нафти. Все це виклики, на які треба шукати відповіді. Все ж можливі варіанти, що відбудеться просто заміна постачальника і не буде реального обмеження країни, але ми повинні бути готовими до цього, — констатував він.

Глава РНБО також підтвердив, що з РФ до України надходило близько 40% дизелю.

За словами Данилюка, «варіанти диверсифікації існують», але налагодження нових постачань потребує часу, а тому зростання цін на пальне неминуче.