Экспорт нефтепродуктов: Россия с 1 июня ограничила ввоз топлива в Украину. Фото: Etcetera

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Поставки нефтепродуктов в Украину, в том числе бензина, дизельного топлива и керосина, ограничила Россия. Решение вступило в силу сегодня, 1 июня.

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Вывоз с территории РФ в Украину топлива, моторных масел и сжиженного газа теперь возможен исключительно при наличии разрешения от российского Минэкономразвития, говорится в правительственном решении.

Антимонопольный комитет Украины в связи с ограничениями со стороны РФ и необходимостью диверсификации источников поставок заявил о рисках ограничения конкуренции на рынке нефтепродуктов и роста цен на топливо.

В АМКУ также отметили, что около 80% нефтепродуктов, ввозимых в Украину, поступали с территории РФ и Беларуси, поэтому ценовая политика на топливо напрямую зависит от стабильности этих поставок.

Бизнес должен быть готов диверсифицировать поставки нефтепродуктов, заявил накануне на брифинге глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Возможно, будут ограничения в поставках дизеля, масел и нефти. Все это вызовы, на которые нужно искать ответы. Все-таки возможны варианты, что состоится просто замена поставщика и не будет реального ограничения страны, но мы должны быть готовы к этому, — констатировал он.

Глава СНБО также подтвердил, что из РФ в Украину поступало около 40% дизеля.

По словам Данилюка, «варианты диверсификации существуют», но налаживание новых поставок потребует времени, а потому рост цен на топливо неизбежен.