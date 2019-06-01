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Велодень в Киеве: какие улицы перекрыли сегодня. Фото: 112.ua

Всеукраинский велодень: в Киеве сегодня перекрыли ряд улиц (КАРТА)

1 июн 2019, 10:15
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Велодень в Киеве предусматривает ограничение движения транспорта на центральных улицах. Ограничения введут с 10.30 сегодняшнего дня в связи с пробегом велосипедистов.

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Велодень начался в 10.00 с традиционных массовых фото на Софийской площади. В 11.00 колонна велосипедистов отправится в пробег от площади к парку «Муромец», где сегодня организуют велофестиваль, сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

Во время этих мероприятий будет ограничено движение в центре столицы, в частности:

  • с 10.30 до 13.00 по маршруту Софийская площадь — ул. Владимирская — ул. Большая Житомирская — Михайловского площадь — ул. Михайловская — Майдан Независимости — ул. Крещатик — Владимирской спуск — Почтовая площадь;
  • с 11.20 до 13.30 ограничения на правой полосе движения по маршруту: Почтовая площадь — ул. Набережно-Крещатицкая — Гаванский мост — ул. Набережно-Рыбальская — Северный мост — ул. Трухановская — парк «Муромец».
  • с 8.00 до 19.00 будет перекрыт Крещатик в связи с массовыми акциями ко Дню защиты детей.

Объезд указанных зон водители могут осуществить через Вознесенский спуск в направлении Подола, улицы Ярославов Вал, Бульварно-Кудрявскую в направлении Бессарабской площади и бульвара Шевченко, а также через улицу Электриков.

Всеукраинский велодень: в Киеве сегодня перекрыли ряд улиц . Фото: КГГА

Напомним, по случаю Дня детей сегодня в Киеве состоится множество интересных мероприятий: различные фестивали, семейные кинопросмотры, велогонки и конкурсы.

    Источник: Ракурс


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