Встреча Трампа и Зеленского может состояться в августе-сентябре — журналист. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/n122638-tramp-priglasil-zelenskogo-v-vashington-jurnalist.html

Ракурс

Президент Владимир Зеленский накануне получил приглашение от главы Белого дома Дональда Трампа посетить Вашингтон. Официальный визит возможен в августе-сентябре этого года.

Loading...

Зеленский и Трамп смогут обсудить вопрос войны на Донбассе. Об этом сообщила журналист, главред ZN.UA Юлия Мостовая в своей статье.

Согласно ее информации, договоренности о встрече были достигнуты благодаря усилиям спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера, украинского посла в США Валерия Чалого и других дипломатов.

Перед визитом Зеленского американский лидер планирует встретиться с российским — Владимиром Путиным. Встреча пройдет в рамках саммита «Большой двадцатки» (G20) в японском городе Осака в конце июня.

В статье журналист отмечает, что Украина для Трампа — это одна из «фишек» в переговорах с Москвой. Другими «фишками» являются вопросы Сирии, Китая, Венесуэлы и Ирана.

Важный вопрос к Зеленскому на переговорах: «За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?» Пришло время реальных бизнес-проектов: земля, газодобыча, порты и прочее. К продаже земли Зеленский и его команда готовы. А страны? — подытожила Мостовая.

Во время телефонной беседы Трампа с Зеленским, которая состоялась сразу после того, как стало известно о его победе на выборах, президент США заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку Соединенных Штатов во внедрении реформ, укреплении демократии и искоренении коррупции.

Напомним также, что Зеленский проведет первую зарубежную встречу в Брюсселе 4 июня. Переговоры запланированы с главами Европейского Совета Дональдом Туском и Европейской комиссии Жаном Клодом Юнкером.