Зустріч Трампа і Зеленського може відбутися у серпні-вересні — журналіст. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/ua/n122638-tramp-zaprosyv-zelenskogo-do-vashyngtona-jurnalist.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський напередодні отримав запрошення від глави Білого дому Дональда Трампа відвідати Вашингтон. Офіційний візит можливий у серпні-вересні цього року.

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Зеленський і Трамп зможуть обговорити питання війни на Донбасі. Про це повідомила журналіст, головред ZN.UA Юлія Мостова у своїй статті.

За її інформацією, домовленостей про зустріч було досягнуто завдяки зусиллям спецпредставника Держдепартаменту з питань України Курта Волкера, українського посла у США Валерія Чалого й інших дипломатів.

Перед візитом Зеленського американський лідер планує зустрітися з російським — Володимиром Путіним. Зустріч пройде в рамках саміту «Великої двадцятки» (G20) в японському місті Осака наприкінці червня.

У статті журналіст відзначає, що Україна для Трампа — це одна з «фішок» у переговорах із Москвою. Іншими «фішками» є питання Сирії, Китаю, Венесуели й Ірану.

Важливе питання до Зеленського на переговорах: «За що Америка стільки років в Україні долари платників податків проливала?» Прийшов час реальних бізнес-проектів: земля, газовидобуток, порти тощо. До продажу землі Зеленський і його команда готові. А країни? — підсумувала Мостова.

Під час телефонної бесіди Трампа з Зеленським, яка відбулася одразу після того, як стало відомо про його перемогу на виборах, президент США запевнив, що Україна може розраховувати на підтримку Сполучених Штатів у впровадженні реформ, зміцненні демократії та викоріненні корупції.

Нагадаємо також, що Зеленський проведе першу закордонну зустріч у Брюсселі 4 червня. Переговори заплановано з главами Європейської Ради Дональдом Туском і Європейської комісії Жаном Клодом Юнкером.