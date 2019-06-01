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Ракурс
Велодень у Києві: які вулиці перекрито сьогодні. Фото: 112.ua

Всеукраїнський велодень: у Києві сьогодні перекрито низку вулиць (КАРТА)

1 чер 2019, 10:15
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Велодень у Києві передбачає обмеження руху транспорту на низці вулиць. Обмеження запровадять із 10.30 сьогоднішнього дня у зв’язку з пробігом велосипедистів.

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Велодень розпочався о 10.00 з традиційних масових фото на Софійській площі. Об 11.00 колона велосипедистів вирушить у пробіг від площі до парку «Муромець», де сьогодні організовують велофестиваль, повідомляє прес-служба Київміськдержадміністрації.

Під час цих заходів буде обмежено рух у центрі столиці, зокрема:

  • з 10.30 до 13.00 за маршрутом Софійська площа — вул. Володимирська — вул. Велика Житомирська — Михайлівська площа — вул. Михайлівська — Майдан Незалежності — вул. Хрещатик — Володимирській узвіз — Поштова площа;
  • з 11.20 до 13.30 обмеження на правій смузі руху за маршрутом: Поштова площа — вул. Набережно-Хрещатицька — Гаванський міст — вул. Набережно-Рибальська — Північний міст — вул. Труханівська — парк «Муромець».
  • з 8.00 до 19.00 буде перекрито Хрещатик у зв’язку з масовими акціями до Дня захисту дітей.

Об’їзд вказаних зон водії можуть здійснити через Вознесенський узвіз у напрямку Подолу, вулиці Ярославів Вал, Бульварно-Кудрявську у напрямку Бессарабської площі та бульвару Шевченка, а також через вулицю Електриків.

Всеукраїнський велодень: у Києві сьогодні перекриють низку вулиць. Фото: КМДА

Нагадаємо, з нагоди Дня дітей сьогодні в Києві відбудеться безліч цікавих заходів: різноманітні фестивалі, сімейні кіноперегляди, велоперегони і конкурси.

Джерело: Ракурс


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