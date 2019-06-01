Зеленский и Трамп встретятся в США. Фото: bbc.com

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Владимир Зеленский, глава украинского государства, осуществит визит в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа.

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Сегодня Зеленский подтвердил, что действительно получил приглашение от главы Белого дома. Об этом сообщается на сайте его администрации.

Президент также прокомментировал внесение на рассмотрение Палаты представителей американского Конгресса законопроекта об усилении поддержки Киева, назвав такой шаг важным сигналом о крепком стратегическом партнерстве и последовательной поддержке целостности Украины.

Разработанный в США документ «О предоставлении поддержки Украине для защиты ее независимости, суверенитета и территориальной целостности» предусматривает усиление обороноспособности страны путем предоставления Вашингтоном вооружения и помощи в противостоянии российским кибератакам. Среди видов вооружений, которые может получить Киев, есть противотанковые, противокорабельные и противовоздушные системы. Также возможно получение Украиной статуса главного военно-политического союзника Соединенных Штатов.

Ранее сегодня о приглашении Зеленского в США сообщила журналист Юлия Мостовая. По ее данным, президенты смогут обсудить войну на Донбассе и пути урегулирования конфликта. В то же время Трамп может настаивать на дальнейшем реформировании Украины, в частности, в вопросах земли и добычи газа.

При этом точной даты визита Зеленского в США пока нет. Вероятнее всего, он состоится в августе-сентябре этого года.