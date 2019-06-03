Зеркаль: Гаазький суд розгляне заперечення агресора у справі «Україна проти Росії». Фото: Слово и дело

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Ракурс

Позов України проти Росії сьогодні розгляне Міжнародний суд ООН у Гаазі. Україна звернулася до суду на початку 2017 року і це буде першим слуханням в рамках цієї справи.

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Українська сторона звернулася до суду щодо тлумачення та застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму. Про це повідомляє заступник міністра закордонних справ Лана Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

Під час розгляду справи по суті мають бути розглянути та досліджені покази свідків, експертні думки та інші докази, які займають 17,5 тис. сторінок та були подані рік тому.

Зеркаль зазначила, що більшість цих документів буде оприлюднена на сайті Суду, і наголосила, що це саме те, чого намагалася уникнути Росія весь цей час.

Зеркаль заявила, що під час слухання скоріше за все українська сторона зіткнеться з російської пропагандою та черговими твердженнями агресора щодо «громадянської війни» та «порятунку російськомовного населення».

До делегації від України увійшли представники Генеральної прокуратури, Служби безпеки України (СБУ) та Міністерства закордонних справ, які займаються розслідуванням терактів на Донбасі (Волноваха, Краматорськ та Маріуполь), збиття МН17 та проводили переговори з Росією з цих питань.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Міжнародний трибунал ООН з морського права прийняв сторону України у позові проти Росії.