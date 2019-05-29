Уровень инфляции в Венесуэле достиг отметки в 130 тыс. процентов. Фото: bbc

https://racurs.ua/n122519-uroven-inflyacii-v-venesuele-dostig-otmetki-v-130-tys-procentov.html

Ракурс

Уровень гиперинфляции в Венесуэле достиг 130 тыс. процентов. Центральный банк Венесуэлы опубликовал данные за прошлый год, которые оказались в десять раз ниже прогнозов Международного валютного фонда (МВФ).

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Согласно оценкам МВФ, за прошлый год гиперинфляция в Венесуэле должна была превысить 1,3 млн процентов, а уже в этом году подняться до 10 млн процентов. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Гиперинфляция в Венесуэле произошла в результате глубокого экономического кризиса. Экономика Венесуэлы полностью завязана на экспорте нефти.

В 2014 году доходы от нефти составляли 71,7 млрд долл., однако в прошлом году Венесуэла смогла заработать только 29,8 млрд долл. Падение цены на черное золото сильно ударило по стране.

Граждане страны страдают от голода и массового мигрируют. В Венесуэле регулярно происходят масштабные перебои в электричестве и подаче воды.

Отметим, что Центробанк страны впервые за последние три года опубликовал статистику инфляции. Также стало известно, что в 2016 году повышение дороговизны в Венесуэле составило 274,4%, а в 2017 году уже 862,6%.

Граждане страны массово выгоняют домашних питомцев на улицу, потому что их зарплаты не хватает даже на одну пачку корма для животных.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о проведении парламентских выборов.