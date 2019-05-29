Бунт в одесской колонии: в полиции рассказали, кто спланировал беспорядки

Во время бунта в одесской колонии, фото: Владимир Мелюхов

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В полиции рассказали, кто стоял за недавним бунтом в Южной исправительной колонии № 51 в Одессе.

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По словам первого заместителя начальника администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины Владимира Мелюхова, бунт был спланирован «смотрящим» по этому пенитенциарному заведению. Об этом правоохранитель сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Правоохранитель отмечает, что в день, когда произошли беспорядки, был запланирован обыск с привлечением сил и средств других учреждений Южного межрегионального управления. Одновременно также должно было состояться этапирование шести осужденных отрицательной направленности во главе с уже упомянутым «смотрящим». Однако эти лица решили сопротивляться этапированию и начали готовиться к бунту.

Отмечается, что они действовали по согласованию с определенными «криминальными авторитетами» региона.

В частности, были заранее заготовлены камни и палки.

Почему об этом не знал оперативный состав учреждения и те, кто должен был об этом знать, — вопрос, на который мы найдем ответ в ходе служебного расследования, — отмечает Мелюхов.

Бунт начался, когда упомянутых шестерых человек начали вывозить из учреждения. Мелюхов отмечает, что, в связи с совершенной заключенными предварительной подготовкой, на момент начала беспорядков соотношение сил было не в пользу правоохранителей.

Однако шесть «смотрящих» все же удалось вывезти из учреждения, после чего осужденные разошлись по отделениям.

Хотел бы обратить внимание на то, что почти сразу после начала бунта под стенами учреждения появились местные «общественные активисты» с заранее подготовленными баннерами, — отмечает Мелюхов.

По его мнению, это свидетельствует, что бунт был заранее спланированной криминалитетом на свободе и из тюрьмы акцией.

Мелюхов отмечает, что виноватые в этом инциденте, в том числе и некоторые руководители правоохранительных органов, будут наказаны.

Напомним, о том, что бунт в колонии произошел по приказу «воров в законе», ранее сообщал первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.