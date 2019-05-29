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«Роттердам+": АМКУ открыл дело против Нацкомиссии по тарифам

«Роттердам+": АМКУ открыл дело против Нацкомиссии по тарифам

29 мая 2019, 15:20
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) из-за введения формулы «Роттердам+".

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Дело о возможном совершении антиконкурентных действий открыли 20 мая на основании материалов с ограниченным доступом, которые предоставило НАБУ, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

«Роттердам+" — методика формирования цены на уголь для производства электроэнергии тепловыми электростанциями. Ее ввели в мае 2016 года в условиях потери Украиной контроля над частью Донецкого угольного бассейна из-за войны на востоке страны. Там расположены почти все шахты с антрацитовым углем, на котором работает большинство ТЭС Украины. После этого Украина была вынуждена покупать топливо на международной бирже в Нидерландах, куда доставляют уголь из ЮАР и Южной Америки.

Новая формула утверждена Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) 3 марта 2016 года. В соответствии с методикой, стоимость топлива определяется по формуле «цена угля в портах Амстердам — ​​Роттердам — ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину».

Цена угля определяется на основании средней цены на европейском рынке за 12 месяцев, предшествующих месяцу установления прогнозируемой оптовой рыночной цены. «Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацит, так и для станций, сжигающих газовую группу угля. С января по ноябрь 2016 гда цена тепловой электроэнергии выросла в два раза.

В октябре 2018 года глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял — в отчете экспертов, которые анализировали тариф «Роттердам+", сказано, что он был применен необоснованно. Тогда заявлялось, что из-за тарифа «Роттердам+" незаконно взыскано 15 млрд грн.

В феврале этого года НАБУ провело обыски в Нацкомиссии по тарифам.


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