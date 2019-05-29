"Роттердам+": АМКУ відкрив справу проти Нацкомісії з тарифів

https://racurs.ua/ua/n122517-rotterdam-amku-vidkryv-spravu-proty-nackomisiyi-z-taryfiv.html

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) відкрив справу проти Національної комісії, що здійснює регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) через встановлення формули «Роттердам+".

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Справу про можливе здійснення антиконкурентних дій відкрили 20 травня на підставі матеріалів з обмеженим доступом, які надало НАБУ, повідомляє УНН з посиланням на пресу-службу АМКУ.

«Роттердам+" — методика формування ціни на вугілля для виробництва електроенергії тепловими електростанціями. Її запровадили у травні 2016 року. Формулу ввели в умовах втрати Україною контролю над частиною Донецького вугільного басейну через війну на сході. Саме там розташовані майже всі шахти з антрацитовим вугіллям, на якому працює більшість ТЕС. Після цього Україна була змушена купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах, куди доставляють вугілля з ПАР та Південної Америки.

Нова формула затверджена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 3 березня 2016 року. Відповідно до методики, вартість палива визначається за формулою «ціна вугілля у портах Амстердам — Роттердам — Антверпен + вартість його доставки в Україну».

Ціна вугілля визначається на підставі середньої ціни на європейському ринку за 12 місяців, що передують місяцю встановлення прогнозованої оптової ринкової ціни. «Роттердам+" застосовується як для ТЕС, що спалюють антрацит, так і для станцій, що спалюють газову групу вугілля. З січня по листопад 2016 року ціна теплової електроенергії зросла у два рази.

У жовтні 2018 року очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв — у звіті експертів, які аналізували тариф «Роттердам+", йдеться про те, що він був застосований необґрунтовано. Тоді заявлялося, що через тариф «Роттердам+" незаконно стягнено 15 млрд грн.

У лютому цього року НАБУ провело обшуки в Нацкомісії з тарифів.