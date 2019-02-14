В НАБУ прокомментировали сегодняшние обыски в Нацкомиссии по тарифам

Детективы НАБУ сегодня пришли с обысками в НКРЭКУ, фото: censor.net

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Racurs.ua

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) прокомментировали сегодняшние обыски, произведенные в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Пресс-служба НАБУ на своей странице в социальной сети Фейсбук подтвердила, что эти следственные действия происходили в рамках расследования возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭКУ при введении формулы «Роттердам плюс».

В НАБУ заявляют, что детективы агентства во время расследования этого дела сталкиваются с многочисленными препятствиями, в частности, НКРЭКУ якобы скрывает часть документов.

Также в ведомстве обвиняют своих оппонентов в искажении информации. Речь идет о заявлениях представителей НКРЭКУ о наличии экспертизы Института экономики и прогнозирования НАН Украины, которая не выявила убытков от применения формулы «Роттердам плюс».

«Размер убытков в рамках уголовного производства определяется исключительно по результатам судебно-экономической экспертизы, которая может быть проведена только уполномоченными государственными экспертными учреждениями», — отмечают в НАБУ и добавляют, что другие исследовательские институты могут привлекаться для осуществления объективного расследования.

По словам пресс-службы НАБУ, Институт экономики и прогнозирования НАН Украины по заказу этого ведомства осуществлял научное исследование рынка угля в Украине и мире.

«На основании научной работы, полученной от НАН, следствие смогло обеспечить полноту досудебного расследования и взвесить последствия введения в действие формулы „Роттердам плюс“ не только с позиции интереса отдельных игроков, но и с точки зрения сопоставления баланса интересов государства, генерирующих и угледобывающих компаний и потребителей электроэнергии», — отмечают в ведомстве.

Пресс-служба НКРЭКУ сообщает, что комиссия работает в штатном режиме и продолжает сотрудничать с правоохранительными органами в рамках законодательства.

«Рассчитываем на объективность и беспристрастность», — отмечают в НКРЭКУ.

Напомним, по словам члена Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, НАБУ имеет также официальную судебную экспертизу по «Роттердам плюс», в которой утверждается, что эта формула является обоснованной.