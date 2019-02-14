Тело Хашогги могли сжечь в печи, заявила турецкая полиция. Фото:NewsOne

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Тело журналиста Джамаля Хашогги могли сжечь в печи на территории генконсульства Саудовской Аравии. Печь может разогреваться до 1 тыс. градусов, что позволяет разрушить биологическую ткань. Обнаружить следы ДНК в таком случае невозможно.

Стамбульская полиция нашла на территории генконсульства печь, в которой могли уничтожить останки Хашогги. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сегодняшний отчет управления полиции города.

Также турецкие правоохранители отметили, что в период убийства Хашогги на заказ генконсульства Саудовской Аравии привезли 32 порции сырого мяса из стамбульского ресторана.

Хашогги, который жил в Турции, исчез 2 октября 2018 года. В тот день он со своей невестой пошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами для развода и повторного заключения брака. Журналист зашел в здание один и больше его никто не видел.

Между тем, стало известно, что перед исчезновением Хашогги принц Саудовской Аравии требовал вернуть его в страну или же применить против него «пулю». Разговор был записан американскими спецслужбами.