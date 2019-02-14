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Ракурс
Гран-при конкурса Mobile Photography Awards получила девушка-фотограф из Польши. Фото: Лайфхакер

Гран-при конкурса Mobile Photography Awards получила полька, обнародованы впечатляющие фото

14 фев 2019, 17:53
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Гран-при фотоконкурса Mobile Photography Awards завоевала Доминика Кошовская из Польши. Свои фотографии девушка делала на мобильный телефон Sony Xperia.

Кошовская представила свои снимки в таких категориях, как «Природа и жизнь», «Портрет», «Пейзаж», «Темнота», «Водные стихии» и «Фотожурналистика». В сообщении на официальном сайте Mobile Photography Awards отметили, что победа автора работ в этих категориях уже стала традицией.

Свои фото Кошовская уже демонстрировала на десятках выставок в Польше и мире. По словам девушки, любовь к фотоискусству ей привил дедушка, который и научил некоторым секретам работы с кадром.

Снимки владелицы гран-при конкурса Mobile Photography Awards Доминики Кошовской

Премию Mobile Photography Awards учредили в 2011 году, чтобы отметить талантливых фотографов и художников, которые делают свои снимки на мобильный телефон. Ежегодный конкурс проводится с октября по декабрь, а в течение года проходят тематические выставки с международными открытыми конкурсами.

Напомним, ранее мы публиковали невероятные кадры из ежегодного фотоконкурса в Великобритании.


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