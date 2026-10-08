В Польше бобры погрызли табличку, предупреждающую людей о бобрах. Фото:

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У Польщі бобри погризли табличку, яка попереджала людей про них самих.

У польському заповіднику Люблінець біля ставка лісники встановили попереджувальний знак про бобрів. На дерев’яній табличці, яку встановили біля ставка був напис: «Увага! Шкода, завдана бобрами». На другому кадрі вже показали, як гризуни самостійно «навели лад». Однак ті ж бобри й погризли цю табличку. Про це повідомило місцеве видання o2.pl.

Ми хотіли попередити вас про можливі наслідки діяльності бобрів на ставку в лісництві Лопян і поблизу нього, оскільки бобри риють нори під дорогою та валять дерева, що ростуть навколо ставка. Але бобри не хочуть, щоб ви були попереджені, і… повалили дубовий стовп із інформацією про небезпеку, — розповіли працівники лісу журналістам.

Зазначається, що саме ж попередження щодо бобрів — це серйозна тема. Гризуни, які живуть біля ставка та в його околицях, риють нори під дорогами й валять дерева, що ростуть навколо водойми. Через це підкопаний ґрунт становить загрозу, а ослаблений стовбур може призвести до падіння дерева.

Як відомо, європейський бобер — найбільший гризун, який мешкає у Польщі. Однією з найхарактерніших ознак його присутності є повалені або сильно погризені дерева. Ці гризуни травоїдні — навесні та влітку їдять зелену рослинність, а восени частіше харчуються корою, пагонами та гілками листяних дерев.

Нагадаємо, у серпні Державна прикордонна служба України показала відео з тваринами, які «злісно порушують» державний кордон. Ці тварини потрапили в поле зору камер прикордонників.

Джерело: o2.pl.