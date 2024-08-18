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Ракурс
«Тварини-порушники» кордону, скріншот відео

Тварин, які «злісно порушують кордон», показала ДПСУ (ВІДЕО)

18 сер 2024, 13:59
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У поле зору камер прикордонників потрапляють тварини, котрі «злісно порушують» державний кордон.


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Підбірку відео з такими інцидентами сьогодні, 18 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Камери прикордонників фіксують несподіваних гостей, які пробралися через кордон «без дозволу». Зауважимо, що зустріч із деякими зафільмованими тваринами може бути вкрай небезпечною для потенційних порушників кордону, — зазначають у відомстві.

Джерело: Ракурс


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