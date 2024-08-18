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«Тварини-порушники» кордону, скріншот відео
Тварин, які «злісно порушують кордон», показала ДПСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n198416-tvaryn-yaki-zlisno-porushuut-kordon-pokazala-dpsu-video.htmlРакурс
У поле зору камер прикордонників потрапляють тварини, котрі «злісно порушують» державний кордон.
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Підбірку відео з такими інцидентами сьогодні, 18 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Камери прикордонників фіксують несподіваних гостей, які пробралися через кордон «без дозволу». Зауважимо, що зустріч із деякими зафільмованими тваринами може бути вкрай небезпечною для потенційних порушників кордону, — зазначають у відомстві.