У поле зору камер прикордонників потрапляють тварини, котрі «злісно порушують» державний кордон.

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Підбірку відео з такими інцидентами сьогодні, 18 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Камери прикордонників фіксують несподіваних гостей, які пробралися через кордон «без дозволу». Зауважимо, що зустріч із деякими зафільмованими тваринами може бути вкрай небезпечною для потенційних порушників кордону, — зазначають у відомстві.