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«Животные-нарушители» границы, скриншот видео
Животных, которые «злостно нарушают границу», показала ГПСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n198416-jivotnyh-kotorye-zlostno-narushaut-granicu-pokazala-gpsu-video.htmlРакурс
У поле зору камер прикордонників потрапляють тварини, котрі «злісно порушують» державний кордон.
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Підбірку відео з такими інцидентами сьогодні, 18 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Камери прикордонників фіксують несподіваних гостей, які пробралися через кордон «без дозволу». Зауважимо, що зустріч із деякими зафільмованими тваринами може бути вкрай небезпечною для потенційних порушників кордону, — зазначають у відомстві.
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