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Ракурс
«Животные-нарушители» границы, скриншот видео

Животных, которые «злостно нарушают границу», показала ГПСУ (ВИДЕО)

18 авг 2024, 13:59
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У поле зору камер прикордонників потрапляють тварини, котрі «злісно порушують» державний кордон.


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Підбірку відео з такими інцидентами сьогодні, 18 серпня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Камери прикордонників фіксують несподіваних гостей, які пробралися через кордон «без дозволу». Зауважимо, що зустріч із деякими зафільмованими тваринами може бути вкрай небезпечною для потенційних порушників кордону, — зазначають у відомстві.

Источник: Ракурс


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