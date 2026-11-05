Ситуация со светом остается сложной в Киеве — применяются сетевые ограничения

Ситуация со светом остается сложной в Киеве — применяются сетевые ограниченияhttps://racurs.ua/n217245-situaciya-so-svetom-ostaetsya-slojnoy-v-kieve-primenyautsya-setevye-ogranicheniya.htmlРакурс
У столичному регіоні — Києві та Київській області — ситуація з електроенергією залишається складною.
Через значні пошкодження енергетичного обладнання тут вимушено застосовуються мережеві обмеження. Енергетики цілодобово працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.
Зазначається, що у більшості областей України наразі діють графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів, а для промисловості — графіки обмеження потужності.
Ці вимушені заходи необхідні для балансування енергосистеми, збереження її стійкості та запобігання ще складнішим наслідкам, — наголошують у міністерстві.
Станом на ранок через російські обстріли є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях.
Прес-служба ДТЕК сьогодні вранці повідомила, що в частині Святошинського, Шевченківського та Подільського районів Києва застосовані екстрені відключення. Згодом екстрені відключення були також запроваджені у Київській області.