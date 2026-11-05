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Ракурс
У Києві – складна ситуація з електроенергією, фото: ChatGPT

Ситуація зі світлом залишається складною у Києві — застосовуються мережеві обмеження

5 лис 2026, 11:59
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У столичному регіоні — Києві та Київській області — ситуація з електроенергією залишається складною.

Через значні пошкодження енергетичного обладнання тут вимушено застосовуються мережеві обмеження. Енергетики цілодобово працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання. Про це сьогодні, 5 листопада, повідомила прес-служба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що у більшості областей України наразі діють графіки погодинних відключень електроенергії для споживачів, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Ці вимушені заходи необхідні для балансування енергосистеми, збереження її стійкості та запобігання ще складнішим наслідкам, — наголошують у міністерстві.

Станом на ранок через російські обстріли є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях.

Прес-служба ДТЕК сьогодні вранці повідомила, що в частині Святошинського, Шевченківського та Подільського районів Києва застосовані екстрені відключення. Згодом екстрені відключення були також запроваджені у Київській області.

Джерело: Ракурс


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