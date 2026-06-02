В ряде областей есть отключения электроэнергии из-за массированной российской атаки — Минэнергоhttps://racurs.ua/n214168-v-ryade-oblastey-est-otklucheniya-elektroenergii-iz-za-massirovannoy-rossiyskoy-ataki-minenergo.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 червня, здійснили масовану комбіновану атаку по території України.
Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це сьогодні вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики.
На жаль, внаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства. Двоє енергетиків зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надається вся необхідна допомога, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу, — додали у відомстві.
Рашисти також атакували об'єкти нафтогазової галузі:
- внаслідок ударів зафіксовано пошкодження інфраструктури;
- на щастя, ніхто з працівників не постраждав;
- рятувальники і оперативні служби працюють над усуненням наслідків атаки.