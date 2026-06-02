Массированная российская атака привела к отключениям электроэнергии, фото: Pixabay

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 червня, здійснили масовану комбіновану атаку по території України.

Внаслідок обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Києві, а також Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Черкаській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Про це сьогодні вранці повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

На жаль, внаслідок ворожого обстрілу у столиці пошкоджений виробничий майданчик та інфраструктура енергетичного підприємства. Двоє енергетиків зазнали поранень. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надається вся необхідна допомога, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу, — додали у відомстві.

Рашисти також атакували об'єкти нафтогазової галузі: