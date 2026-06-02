Российская атака повредила медучреждения в Киеве, фото: Минздрав

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 червня, здійснили чергову масовану атаку на Київ. Під ударом опинилася й цивільна інфраструктура столиці, зокрема медустанови. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Зазначається, що в Києві внаслідок обстрілу загалом пошкоджені та частково зруйновані п’ять медичних установ:

два спеціалізовані медзаклади;

центри первинної медико-санітарної допомоги у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах;

найбільше постраждав центр первинної медико-санітарної допомоги в Голосіївському районі — там зруйновано другий і третій поверхи.

Медики та пацієнти перебували в укриттях. Постраждалих на цих об'єктах немає, — розповіли у МОЗ.

Загалом унаслідок атаки в Києві загинули четверо людей, постраждали 65, із них — троє дітей. 38 поранених госпіталізували.