Російська атака пошкодила медустанови у Києві, фото: МОЗ
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 2 червня, здійснили чергову масовану атаку на Київ. Під ударом опинилася й цивільна інфраструктура столиці, зокрема медустанови. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Зазначається, що в Києві внаслідок обстрілу загалом пошкоджені та частково зруйновані п’ять медичних установ:
- два спеціалізовані медзаклади;
- центри первинної медико-санітарної допомоги у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах;
- найбільше постраждав центр первинної медико-санітарної допомоги в Голосіївському районі — там зруйновано другий і третій поверхи.
Медики та пацієнти перебували в укриттях. Постраждалих на цих об'єктах немає, — розповіли у МОЗ.
Загалом унаслідок атаки в Києві загинули четверо людей, постраждали 65, із них — троє дітей. 38 поранених госпіталізували.