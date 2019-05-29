Бунт в одеській колонії: в поліції розповіли, хто спланував заворушення

Під час бунту в одеській колонії, фото: Володимир Мелюхов

https://racurs.ua/ua/n122518-bunt-v-odeskiy-koloniyi-v-policiyi-rozpovily-hto-splanuvav-zavorushennya.html

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У поліції розповіли, хто стояв за нещодавнім бунтом у Південній виправній колонії № 51 в Одесі.

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За словами першого заступника начальника адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України Володимира Мелюхова, бунт був спланований «смотрящим» за цим пенітенціарним закладом. Про це правоохоронець повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Правоохоронець зазначає, що на день, коли сталися заворушення, був запланований обшук із залученням сил та засобів інших установ Південного міжрегіонального управління. Одночасно також мало відбутися етапування шести засуджених негативної спрямованості на чолі зі вже згаданим «смотрящим». Однак ці особи вирішили опиратися етапуванню й почали готуватися до бунту.

Зазначається, що вони діяли за погодженням із певними «кримінальними авторитетами» регіону.

Зокрема, були заздалегідь заготовлені каміння та палиці.

Чому про це не знав оперативний склад установи та ті, хто мав про це знати, — питання, на яке ми знайдемо відповідь під час службового розслідування, — наголошує Мелюхов.

Бунт розпочався, коли згаданих шістьох осіб почали вивозити з установи. Мелюхов наголошує, що, у зв’язку зі здійсненою в’язнями попередньою підготовкою, на момент початку заворушень співвідношення сил було не на користь правоохоронців.

Однак шістьох «смотрящих» все ж вдалося вивезти з установи, після чого засуджені розійшлися по відділеннях.

Хотів би звернути увагу на те, що майже відразу після початку бунту під стінами установи з’явилися місцеві «громадські активісти» із заздалегідь підготовленими банерами, — наголошує Мелюхов.

На його думку, це свідчить, що бунт був заздалегідь спланованою криміналітетом з волі та із в’язниці акцією.

Мелюхов зазначає, що винні в цьому інциденті, зокрема й деякі керівники правоохоронних органів, будуть покарані.

Нагадаємо, про те, що бунт в колонії стався за наказом «злодіїв у законі», раніше повідомляв перший заступник голови Національної поліції В’ячеслав Аброськін.