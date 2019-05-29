Рівень інфляції у Венесуелі досяг позначки в 130 тис. відсотків. Фото: bbc

https://racurs.ua/ua/n122519-riven-inflyaciyi-u-venesueli-dosyag-poznachky-v-130-tys-vidsotkiv.html

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Рівень гіперінфляції в Венесуелі досяг 130 тис. відсотків. Центральний банк Венесуели опублікував дані за минулий рік, які виявилися в удесятеро нижчими за прогнози Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Згідно з оцінками МВФ, за минулий рік гіперінфляція в Венесуелі повинна була перевищити 1,3 млн відсотків, а вже цього року піднятися до 10 млн відсотків. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

Гіперінфляція в Венесуелі сталася в результаті глибокої економічної кризи. Економіка Венесуели повністю зав’язана на експорті нафти.

У 2014 році доходи від нафти становили 71,7 млрд дол., проте минулого року Венесуела змогла заробити лише 29,8 млрд дол. Падіння ціни на чорне золото сильно вдарило по країні.

Громадяни країни страждають від голоду і масового мігрують. У Венесуелі регулярно відбуваються масштабні перебої в електриці і подачі води.

Зазначимо, що Центробанк країни вперше за останні три роки опублікував статистику інфляції. Також стало відомо, що в 2016 році підвищення дорожнечі в Венесуелі становило 274,4%, а в 2017 році вже 862,6%.

Громадяни країни масово виганяють домашніх тварин на вулицю, тому що їхньої зарплати не вистачає навіть на одну пачку корму.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні президент Венесуели Ніколас Мадуро повідомив про проведення парламентських виборів.