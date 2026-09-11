Канада розширила санкції проти Російської Федерації. Фото:

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Канада розширила санкції проти Російської Федерації.

До санкційного списку потрапили восьмеро громадян країни-агресора, які причетні до незаконної депортації та примусового переміщення українських дітей. Нові обмеження набули чинності 4 вересня. Про це повідомило Міністерство закордонних справ Канади.

Санкції стосуються осіб, які зараз або раніше були залучені до незаконної депортації та примусового переміщення дітей з України, а також їхньої індоктринації та мілітаризації. У списку Денис Чернобай, Григорій Гуров, Володимир Хромов, Олександра Кульгіна, Олександр Куренков, Олена Мільська, Артур Орлов, Віталій Сук.

З урахуванням нового пакета канадські санкції проти РФ охоплюють понад 3 тис. 500 людей та організацій. Окремо під санкціями перебуває 731 судно, пов’язане із «тіньовим флотом» РФ. Востаннє Канада розширювала санкції проти країни-агресора у серпні цього року.

Нагадаємо, 7 серпня Європейський Союз запровадив нові санкції проти РФ у відповідь на посилення ударів по Україні. До санкційного списку увійшли п’ять осіб, пов’язаних із російським військово-промисловим комплексом. Ці особи займаються розробкою, виробництвом або постачанням військової техніки для російської армії.