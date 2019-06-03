Израиль атаковал военный аэродром в Сирии. Фото: Газета.Ру

https://racurs.ua/n122689-izrail-razbombil-voennyy-aerodrom-v-sirii-smi.html

Ракурс

Израиль атаковал ракетами военный аэродром T4 в сирийской провинции Хомс.

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Силы противовоздушной обороны Сирии смогли сбить две ракеты, остальные все же достигли заданной цели. В результате обстрела были повреждены склады боеприпасов и другие здания. Погиб один сирийский военнослужащий, несколько бойцов ВС Сирии получили ранения. Об этом сообщает агентство SANA.

Также на территории военного объекта прогремели мощные взрывы, причина которых неизвестна. На аэродроме возник мощный пожар.

На ракетную атаку Израиля уже отреагировали в Белом доме. Агентство Axios сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа поддержала действия Вооруженные силы Израиля. В Вашингтоне подчеркнули, что США будут поддерживать ракетные удары до тех пор, пока иранские силы, «Хезболла» и проиранские ополченцы действуют в Сирии.

Государственный департамент и Белый дом за последние несколько месяцев неоднократно передавали послания Российской Федерации. Более широкий месседж заключался в том, что вывод иранских и поддерживаемых Ираном сил из Сирии — это не только требование Израиля, но и США, — пишет агентство.

Напомним, 6 мая Израиль и Палестина договорились о перемирии, и таким образом они прекратили вооруженный конфликт в секторе Газа. Перед тем более 600 снарядов и ракет были запущены по южной части Израиля из сектора Газа. Вооруженные силы Израиля тоже ракетными ударами отвечали на агрессию.