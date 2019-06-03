Взрыв на российском оборонном заводе. Фото: Столица Нижний

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Возросло число пострадавших в результате серии взрывов на оборонном заводе в городе Дзержинск Нижегородской области.

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В результате чрезвычайной ситуации на государственном предприятии «Кристалл» уже пострадали 116 человек. Об этом 3 июня РИА «Новости» заявил представитель экстренных служб региона.

По состоянию на утро 3 июня пострадали 116 человек. Среди тех, кому понадобилась медицинская помощь, есть ребенок, — заявил чиновник.

Сейчас в медицинских учреждениях находятся 17 человек. Один из пострадавших в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в результате взрывов на государственном предприятии «Кристалл» в Дзержинске пострадали 79 человек. В больницах находились 15 человек, одна из пациенток была в тяжелом состоянии. Состояние других госпитализированных медики оценивали, как средней тяжести.

Напомним, 1 июня произошли взрывы в цехе по производству тротила в российском Дзержинске. В этом городе и трех ближайших к нему поселках власти ввели режим чрезвычайной ситуации. После взрывов и пожара заводской цех по производству тротила полностью обвалился. Эксперты предварительно установили, что к взрыву привели нарушения технологического процесса.

После происшествия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что госпитализированным жителям региона, которые пострадали в результате взрывов, выплатят по 150 тыс. руб. (примерно 2 тыс. евро). Кроме того, властям придется восстанавливать 150 социальных объектов, которые были повреждены.