В Албании требуют отставки премьера, в столкновениях пострадали 13 человек. Фото: euractiv

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В Албании требуют отставки премьер-министра Эдди Рамы. Тысячи граждан, поддерживающих оппозицию, вышли на улицы столицы (Тирана) с акцией протеста.

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Во время митинга произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями. В результате столкновений десять полицейских и трое демонстрантов получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Акция протеста прошла накануне, 3 июня. Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и немедленной отставки правительства Рамы. Граждане бросали в полицейских камни, петарды и дымовые бомбы.

Отметим, что организаторы акции протеста просили участников воздержаться от осуществления насилия.

Посольство США в стране уже осудило агрессивные действия граждан и призвало к диалогу с властью. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что демонстрации с проявлением насилия противоречат демократии и являются неприемлемыми. Сейчас Столтенберг находится в Албании с визитом.

Как известно, демонстрации против правительства начались в феврале 2019 года, когда оппозиция заявила о требовании отставки Рамы, который занимает пост премьера с 2013 года. Оппозиция обвиняет правящую партию в коррупции и фальсификации результатов выборов.

Во время первой волны протестов депутаты от демократов и их союзники в знак протеста сдали свои мандаты.

Как ранее сообщалось, в феврале в Албании штурмовали здание правительства.