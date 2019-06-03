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В Албании требуют отставки премьера, в столкновениях пострадали 13 человек. Фото: euractiv
В Албании требуют отставки премьера, в столкновениях пострадали 13 человек (ФОТО)https://racurs.ua/n122691-v-albanii-trebuut-otstavki-premera-v-stolknoveniyah-postradali-13-chelovek-foto.htmlРакурс
В Албании требуют отставки премьер-министра Эдди Рамы. Тысячи граждан, поддерживающих оппозицию, вышли на улицы столицы (Тирана) с акцией протеста.
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Во время митинга произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями. В результате столкновений десять полицейских и трое демонстрантов получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.
Акция протеста прошла накануне, 3 июня. Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и немедленной отставки правительства Рамы. Граждане бросали в полицейских камни, петарды и дымовые бомбы.
Отметим, что организаторы акции протеста просили участников воздержаться от осуществления насилия.
Посольство США в стране уже осудило агрессивные действия граждан и призвало к диалогу с властью. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что демонстрации с проявлением насилия противоречат демократии и являются неприемлемыми. Сейчас Столтенберг находится в Албании с визитом.
Как известно, демонстрации против правительства начались в феврале 2019 года, когда оппозиция заявила о требовании отставки Рамы, который занимает пост премьера с 2013 года. Оппозиция обвиняет правящую партию в коррупции и фальсификации результатов выборов.
Во время первой волны протестов депутаты от демократов и их союзники в знак протеста сдали свои мандаты.
Как ранее сообщалось, в феврале в Албании штурмовали здание правительства.
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