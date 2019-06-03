Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
В Албании требуют отставки премьера, в столкновениях пострадали 13 человек. Фото: euractiv

В Албании требуют отставки премьера, в столкновениях пострадали 13 человек (ФОТО)

3 июн 2019, 10:04
999

В Албании требуют отставки премьер-министра Эдди Рамы. Тысячи граждан, поддерживающих оппозицию, вышли на улицы столицы (Тирана) с акцией протеста.

Loading...

Во время митинга произошли столкновения между демонстрантами и правоохранителями. В результате столкновений десять полицейских и трое демонстрантов получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Акция протеста прошла накануне, 3 июня. Демонстранты требуют проведения досрочных выборов и немедленной отставки правительства Рамы. Граждане бросали в полицейских камни, петарды и дымовые бомбы.

Протесты в Албании. Фото: twitter / BLERINAALLUSHI

Отметим, что организаторы акции протеста просили участников воздержаться от осуществления насилия.

Столкновения полиции и протестующих в Албании. twitter / antoniocakshiri

Посольство США в стране уже осудило агрессивные действия граждан и призвало к диалогу с властью. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что демонстрации с проявлением насилия противоречат демократии и являются неприемлемыми. Сейчас Столтенберг находится в Албании с визитом.

Как известно, демонстрации против правительства начались в феврале 2019 года, когда оппозиция заявила о требовании отставки Рамы, который занимает пост премьера с 2013 года. Оппозиция обвиняет правящую партию в коррупции и фальсификации результатов выборов.

Во время первой волны протестов депутаты от демократов и их союзники в знак протеста сдали свои мандаты.

Как ранее сообщалось, в феврале в Албании штурмовали здание правительства.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Зеркаль: Гаагский суд рассмотрит возражения агрессора по делу «Украина против России»

Международный суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России в рамках иска украинской стороны. Это первое слушание по иску, который был подан в 2017 году из-за событий на Донбассе

Новости Украины
08:49

У Зеленского опровергли невозможность принять участие в парламентских выборах (ДОКУМЕНТ)

Команда президента Владимира Зеленского опровергла невозможность партии «Слуга народа» принять участие в парламентских выборах. Предварительное утверждение оказалось фейком

Новости Украины
16:54   2 июн
Новости партнеров
Загрузка...