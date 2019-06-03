В Киеве из-за повреждения трубопровода затопило улицу. Иллюстрационное фото: Обозреватель

https://racurs.ua/n122692-v-kieve-iz-za-povrejdeniya-truboprovoda-zatopilo-ulicu-video.html

Ракурс

В центре Киева затопило часть улицы. Незначительное подтопление произошло из-за аварии и дальнейшего повреждения магистрального трубопровода диаметром 400 мм.

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Инцидент произошел после проведения гидравлических испытаний на улице Деловой, 6. Об этом сообщает на своей странице в Facebook «Киев оперативный».

Издание заявляет, что в коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» отключили поврежденную сеть в 9.26. Информации о пострадавших нет.

На видео можно увидеть в каком месте произошло повреждение — именно там происходит мощная утечка воды.

Как известно, в апреле стартовали гидравлические испытания, во время которых проводится проверка на прочность и плотность трубопроводов. К августу техники должны завершить испытания и провести необходимые ремонтные работы в случае обнаружения повреждений техники.

Эти превентивные мероприятия проводятся для лучшего обеспечения и снижение уровня аварийности в следующем отопительном сезоне. На испытания каждого отдельного участка, согласно плану, выделяют две недели.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце мая из-за сильных дождей в Киеве затопило Святошинский район. В соцсети выложили видео затопленных улиц и перехода к метрополитену.