Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве из-за повреждения трубопровода затопило улицу. Иллюстрационное фото: Обозреватель

В Киеве из-за повреждения трубопровода затопило улицу (ВИДЕО)

3 июн 2019, 10:37
999

В центре Киева затопило часть улицы. Незначительное подтопление произошло из-за аварии и дальнейшего повреждения магистрального трубопровода диаметром 400 мм.

Loading...

Инцидент произошел после проведения гидравлических испытаний на улице Деловой, 6. Об этом сообщает на своей странице в Facebook «Киев оперативный».

Издание заявляет, что в коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго» отключили поврежденную сеть в 9.26. Информации о пострадавших нет.

На видео можно увидеть в каком месте произошло повреждение — именно там происходит мощная утечка воды.

Как известно, в апреле стартовали гидравлические испытания, во время которых проводится проверка на прочность и плотность трубопроводов. К августу техники должны завершить испытания и провести необходимые ремонтные работы в случае обнаружения повреждений техники.

Эти превентивные мероприятия проводятся для лучшего обеспечения и снижение уровня аварийности в следующем отопительном сезоне. На испытания каждого отдельного участка, согласно плану, выделяют две недели.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце мая из-за сильных дождей в Киеве затопило Святошинский район. В соцсети выложили видео затопленных улиц и перехода к метрополитену.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Зеленский назначил экс-руководителя общественной люстрационной палаты в Харькове своим представителем в Конституционном суде

Зеленский назначил экс-руководителя общественной люстрационной палаты в Харькове своим представителем в Конституционном суде

Новости Украины
15:48

Мальчик, которого ранили копы, в коме: его травма несовместима с жизнью (ВИДЕО)

Пятилетний мальчик, получивший огнестрельное ранение, находится в коме. Бабушка мальчика рассказала, что травма ребенка несовместима с жизнью, а врачи отметили необходимые действия

Новости Украины
14:52
Новости партнеров
Загрузка...