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Зеленский уволил главу Пограничной служб и высшее руководство СБУ, фото — Reuters

Зеленский уволил главу Пограничной службы и высшее руководство СБУ

31 мая 2019, 17:48
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Президент Владимир Зеленский 31 мая совершил несколько важных кадровых решений, касающихся руководства силовых структур.

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Глава государства издал указ об увольнении генерала армии Петра Цигикал с должности главы Государственной пограничной службы Украины и с военной службы в запас.

Кроме того, Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Киеве Олега Валендюка, начальника Главного следственного управления СБУ Григория Остафийчука и первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова.

Маликов отдельным указом также уволен от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ.

Напомним, что сегодня президент назначил новый состав Совета национальной безопасности и обороны, а вчера направил в Верховную Раду представление на увольнение министров обороны и иностранных дел и главы СБУ.

Источник: Ракурс


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