Зеленський звільнив голову Прикордонної служби і вище керівництво СБУ, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n122626-zelenskyy-zvilnyv-golovu-prykordonnoyi-slujby-i-vysche-kerivnyctvo-sbu.html

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Президент Володимир Зеленський 31 травня здійснив декілька важливих кадрових рішень, які стосуються керівництва силових структур.

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Глава держави видав указ про звільнення генерала армії Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України і з військової служби у запас.

Крім того, Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України у Києві Олега Валендюка, начальника Головного слідчого управління СБУ Григорія Остафійчука та першого заступника голови СБУ Віталія Малікова.

Малікова окремим указом також звільнено від виконання обов’язків керівника Антитерористичного центру при СБУ.

Нагадаємо, що сьогодні президент призначив новий склад Ради національної безпеки та оборони, а вчора спрямував до Верховної Ради подання на звільнення з посад міністрів оборони та закордонних справ і голови СБУ.