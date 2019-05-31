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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

Без Турчинова, Муженка та Стеця: новий склад РНБО затвердив Зеленський

31 тра 2019, 15:37
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Президент України Володимир Зеленський сьогоднішнім указом № 340/2019 затвердив новий склад Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

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Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

Зі складу РНБО виведені її колишній секретар Олександр Турчинов, очільник Адміністрації президента часів Петра Порошенка Ігор Райнін, колишній начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко та міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Згідно з указом, головою РНБО стає Зеленський. До складу РНБО включені:

  • перший заступник голови СБУ Іван Баканов;
  • секретар РНБО Олександр Данилюк;
  • міністр фінансів Оксана Маркарова;
  • заступники глави Адміністрації президента Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка;
  • начальник генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

Нагадаємо, кілька днів тому Данилюк опублікував відеозвернення, у котрому заявив, що з ситуативної кімнати в Адміністрації президента зникла оргтехніка, котра була там ще місяць тому. У команді Порошенка згодом пояснили цю ситуацію, заявивши, що відповідна техніка перебувала в оренді й тепер повернута власникові. За фактом можливої втрати таємної інформації Держбюро розслідувань розпочало досудове розслідування.

Джерело: Ракурс


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