Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

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Президент Украины Владимир Зеленский сегодняшним указом № 340/2019 утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Из состава СНБО выведены ее бывший секретарь Александр Турчинов, глава Администрации президента времен Петра Порошенко Игорь Райнин, бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко и министр информационной политики Юрий Стець.

Согласно указу, главой СНБО становится Зеленский. В состав СНБО включены:

первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов;

секретарь СНБО Александр Данилюк;

министр финансов Оксана Маркарова;

заместители главы Администрации президента Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка;

начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Напомним, несколько дней назад Данилюк опубликовал видеообращение, в котором заявил, что из ситуативной комнаты в Администрации президента исчезла оргтехника, которая была там еще месяц назад. В команде Порошенко впоследствии объяснили эту ситуацию, заявив, что соответствующая техника находилась в аренде и теперь возвращена владельцу. По факту возможной потери секретной информации Госбюро расследований начало досудебное расследование.