Владимир Зеленский уволил высокопоставленного чиновника СБУ после перестрелки спецслужб в Киеве. Скриншот

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Президент України Володимир Зеленський звільнив одного з високопосадовців СБУ.

У середу, 2 вересня, глава держави підписав указ про звільнення начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України Олега Храмова. Цю посаду він обіймав з березня 2023 року. Офіційна причина звільнення не повідомляється. Указ вже опублікували на сайті президента.

Це кадрове рішення було ухалене після вчорашньої реакції Зеленського на перестрілку в Києві між військовими ГУР та співробітниками СБУ.

Президент назвав інцидент між спецслужбами «абсолютно ганебним». І доручив Офісу генпрокурора та ДБР з’ясувати всі обставини, а СБ України та Головному управлінні розвідки — провести внутрішні розслідування.

Стріляти тут, в Україні, можна тільки в російських окупантів. Жодна інша перестрілка ніколи не буде сприйматися нашою державою як щось таке, що комусь дозволено, — заявив президент.

Тим часом у мережі опублікували відео перестрілки між окремими підрозділами ГУР та СБУ, що сталась вранці 2 вересня в Дніпровському районі Києва.

Нагадаємо, 2 вересня ЗМІ повідомляли про про перестрілку, яку влаштували ГУР та СБУ в Дніпровському районі Києва. Внаслідок конфлікту постраждало троє співробітників Головного управління розвідки.

У Службі безпеки заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну.