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Зеленський звільнив Кононенка з посади заступника голови СБУ – Указ. Фото: president.gov.ua
Зеленський звільнив Кононенка з посади заступника голови СБУ — указhttps://racurs.ua/ua/n122694-zelenskyy-zvilnyv-kononenka-z-posady-zastupnyka-golovy-sbu-ukaz.htmlРакурс
Новообраний президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служба безпеки України (СБУ).
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Відповідний указ № 349 з’явився сьогодні на сайті Адміністрації президента.
Як відомо, раніше Зеленський звільнив голову Державної прикордонної служби України генерала армії Петра Цигикала.
Також наприкінці травня був звільнений начальник управління СБУ у Києві Олег Валендюк, перший заступник Валендюка Віталій Маліков та начальник Головно слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.
Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський призначив новий склад Ради національної безпеки та оборони.
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