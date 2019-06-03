Зеленський звільнив Кононенка з посади заступника голови СБУ – Указ. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n122694-zelenskyy-zvilnyv-kononenka-z-posady-zastupnyka-golovy-sbu-ukaz.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський звільнив Віктора Кононенка з посади заступника голови Служба безпеки України (СБУ).

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Відповідний указ № 349 з’явився сьогодні на сайті Адміністрації президента.

Як відомо, раніше Зеленський звільнив голову Державної прикордонної служби України генерала армії Петра Цигикала.

Також наприкінці травня був звільнений начальник управління СБУ у Києві Олег Валендюк, перший заступник Валендюка Віталій Маліков та начальник Головно слідчого управління СБУ Григорій Остафійчук.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Зеленський призначив новий склад Ради національної безпеки та оборони.