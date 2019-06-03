Зеленський з Кучмою проводять спільний брифінг. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n122696-zelenskyy-z-kuchmou-provodyat-spilnyy-bryfing-transliciya.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський проводить брифінг з екс-президентом країни Леонідом Кучмою.

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Зустріч запланована на 13.00 та проходитиме на ґанку Адміністрації Президента. Про це повідомляється на сайті прес-служби АП.

Як відомо Леонід Кучма очолював Україну з 1994 року по 2005 рік.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент США Дональд Трамп запросив Зеленського завітати до Штатів з офіційним візитом. У Зеленського цю інформацію підтвердили.