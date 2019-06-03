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Ракурс
Зеленський з Кучмою проводять спільний брифінг. Фото: Цензор

Зеленський з Кучмою проводять спільний брифінг (ТРАНСЛЯЦІЯ)

3 чер 2019, 13:25
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Новообраний президент України Володимир Зеленський проводить брифінг з екс-президентом країни Леонідом Кучмою.

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Зустріч запланована на 13.00 та проходитиме на ґанку Адміністрації Президента. Про це повідомляється на сайті прес-служби АП.

Як відомо Леонід Кучма очолював Україну з 1994 року по 2005 рік.

Як раніше повідомляв «Ракурс», президент США Дональд Трамп запросив Зеленського завітати до Штатів з офіційним візитом. У Зеленського цю інформацію підтвердили.

Джерело: Ракурс


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