В. о. голови СБУ Ігор Баканов Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n122704-bakanov-ogolosyv-golovni-zavdannya-slujby-bezpeky-ukrayiny-ta-zaprosyv-jurnalistiv-do-spivpraci.html

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Головні завдання Служби безпеки України оголосив виконувач обов’язків голови спецслужби Іван Баканов.

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Журналістів-розслідувачів, які володіють інформацією по темі корупції, запросили до співпраці із спецслужбою. Президент України поставив завдання перемогти корупцію та тіньовий бізнес незважаючи на прізвища. Про це Баканов заявив 3 червня на брифінгу в Києві.

У прес-службі президента сьогодні повідомили, що Володимир Зеленський провів зустріч із Бакановим і наголосив на важливості боротьби з контрабандою. Глава держави поставив керівнику спецслужби задачу — впродовж двох тижнів продемонструвати перші результати роботи.

Ми зараз говоримо не про наші особисті взаємини, а про дуже серйозну відповідальність перед народом України. Ти — виконувач обов’язків голови СБУ. Я дуже хочу, щоб не тільки я поважав тебе як товариша, а щоб тебе поважав народ України. У нас дуже мало часу, щоб провести перезавантаження СБУ. Нам потрібні реальні кримінальні справи. Треба розібратися з контрабандою, — наголосив Зеленський.

За словами президента, співробітники СБУ повинні довести, що вони не лише фахівці, а й порядні люди.

Нагадаємо, 22 травня президент Володимир Зеленський призначив першим заступником голови СБУ друга дитинства та керівника студії «Квартал 95» Івана Баканова. Із 2017 року Баканов був головою партії «Слуга народу», на виборах глави держави очолював штаб кандидата Зеленського.