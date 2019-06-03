Новини
  1. Новини
  2. Юридичні новини
  3. Новина
Ракурс
Імпічмент президента: Верховна Рада візьметься за врегулювання процедури імпічменту 4 червня. Фото: Politica.com.ua

Рада візьметься за врегулювання порядку імпічменту 4 червня

3 чер 2019, 13:06
999

Верховна Рада розгляне законопроект про тимчасові слідчі комісії № 1098, який також врегульовує порядок імпічменту в Україні, у вівторок, 4 червня, близько 13.00.

Loading...

Процедуру імпічменту вже обговорював профільний комітет Ради, до законопроекту подано сотні правок, заявив сьогодні спікер парламенту Андрій Парубій під час погоджувальної ради у ВР.

Обговорення правок до законопроекту № 1098, який також врегульовує процедуру імпічменту, почнеться у вівторок після обіду, а в четвер, 6 червня, в першій половині дня Рада має вийти на ухвалення рішення.

Між тим, президент України Володимир Зеленський наполягає на розгляді проектів законів про імпічмент, зняття депутатської недоторканності і парламентські вибори на найближчих засіданнях Ради. Хоча його законопроекти, подані в парламент, не позначені як невідкладні.

Нагадаємо, Зеленський вніс до парламенту законопроект № 10340 про імпічмент. У документі заявлено, що для усунення президента з посади потрібні висновки Верховного і Конституційного судів, а також декілька голосувань у парламенті, де за рішення повинні віддати голоси 300 народних обранців.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський призначив екс-керівника громадської люстраційної палати у Харкові своїм представником у Конституційному суді

Зеленський призначив екс-керівника громадської люстраційної палати у Харкові Федора Веніславського представником у Конституційному суді України

Новини України
15:48

Хлопчик, якого поранили копи, у комі: його травма несумісна з життям (ВІДЕО)

П’ятирічний хлопчик, який отримав вогнестрільне поранення, перебуває у комі. Бабуся хлопчика розповіла, що травма дитини несумісна з життям, а лікарі зазначили про необхідні дії

Новини України
14:52
Новини партнерів
Загрузка...