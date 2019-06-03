Імпічмент президента: Верховна Рада візьметься за врегулювання процедури імпічменту 4 червня. Фото: Politica.com.ua

https://racurs.ua/ua/n122703-rada-vizmetsya-za-vreguluvannya-poryadku-impichmentu-4-chervnya.html

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Верховна Рада розгляне законопроект про тимчасові слідчі комісії № 1098, який також врегульовує порядок імпічменту в Україні, у вівторок, 4 червня, близько 13.00.

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Процедуру імпічменту вже обговорював профільний комітет Ради, до законопроекту подано сотні правок, заявив сьогодні спікер парламенту Андрій Парубій під час погоджувальної ради у ВР.

Обговорення правок до законопроекту № 1098, який також врегульовує процедуру імпічменту, почнеться у вівторок після обіду, а в четвер, 6 червня, в першій половині дня Рада має вийти на ухвалення рішення.

Між тим, президент України Володимир Зеленський наполягає на розгляді проектів законів про імпічмент, зняття депутатської недоторканності і парламентські вибори на найближчих засіданнях Ради. Хоча його законопроекти, подані в парламент, не позначені як невідкладні.

Нагадаємо, Зеленський вніс до парламенту законопроект № 10340 про імпічмент. У документі заявлено, що для усунення президента з посади потрібні висновки Верховного і Конституційного судів, а також декілька голосувань у парламенті, де за рішення повинні віддати голоси 300 народних обранців.