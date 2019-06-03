Вибух у Дзержинську зняли на відео з аероплана. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n122702-vybuh-u-dzerjynsku-znyaly-na-video-z-aeroplana.html

Ракурс

Масштабний вибух на російському оборонному заводі «Кристал» зняли на відео з аероплана.

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Інцидент, який стався в місті Дзержинськ Нижегородської області, можна спостерігати з висоти пташиного польоту. Відео опублікували в соціальній мережі Twitter.

Вже з’явилися перші дані ймовірних збитків від вибуху на оборонному заводі. Ударна хвиля повністю знесла кіоски і вибила 914 вікон. Також були пошкоджені 309 житлових будинків, 30 шкіл, 30 магазинів та 70 дитячих садків.

В Дзержинске подсчитали примерный ущерб от взрыва на оборонном заводе «Кристалл».

Ударная волна повредила:



• 309 жилых домов

• 70 детских садов

• 30 школ

• 30 магазинов

• ларьки снесены полностью

• выбито 914 окон



В понедельник цифра вероятно увеличится pic.twitter.com/q2ESW8BtQN — Шаден (@ShadenFM) 2 июня 2019 г.

Зазначимо, що кількість постраждалих в результаті потужних вибухів на оборонному заводі постійно зростає. Згідно з останніми даними, за допомогою до медиків звернулися 116 осіб. Один з потерпілих перебуває у важкому стані.

Масштабні вибухи сталися 1 червня в цеху з виробництва тротилу. У зв’язку з цим в Дзержинську і трьох прилеглих селищах оголосили режим надзвичайної ситуації.

Вибухи і подальша пожежа повністю знищили цех державного заводу. Місцева влада заявила, що постраждалі, яким знадобилася госпіталізація, отримають компенсацію в розмірі 150 тис. руб. (близько 2 тис. євро).

Як раніше повідомляв «Ракурс», серед постраждалих в результаті вибухів опинилася маленька дитина.