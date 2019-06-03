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Вибух у Дзержинську зняли на відео з аероплана. Фото: КП
Вибух у Дзержинську зняли на відео з аеропланаhttps://racurs.ua/ua/n122702-vybuh-u-dzerjynsku-znyaly-na-video-z-aeroplana.htmlРакурс
Масштабний вибух на російському оборонному заводі «Кристал» зняли на відео з аероплана.
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Інцидент, який стався в місті Дзержинськ Нижегородської області, можна спостерігати з висоти пташиного польоту. Відео опублікували в соціальній мережі Twitter.
Вже з’явилися перші дані ймовірних збитків від вибуху на оборонному заводі. Ударна хвиля повністю знесла кіоски і вибила 914 вікон. Також були пошкоджені 309 житлових будинків, 30 шкіл, 30 магазинів та 70 дитячих садків.
В Дзержинске подсчитали примерный ущерб от взрыва на оборонном заводе «Кристалл».— Шаден (@ShadenFM) 2 июня 2019 г.
Ударная волна повредила:
• 309 жилых домов
• 70 детских садов
• 30 школ
• 30 магазинов
• ларьки снесены полностью
• выбито 914 окон
В понедельник цифра вероятно увеличится pic.twitter.com/q2ESW8BtQN
Зазначимо, що кількість постраждалих в результаті потужних вибухів на оборонному заводі постійно зростає. Згідно з останніми даними, за допомогою до медиків звернулися 116 осіб. Один з потерпілих перебуває у важкому стані.
Масштабні вибухи сталися 1 червня в цеху з виробництва тротилу. У зв’язку з цим в Дзержинську і трьох прилеглих селищах оголосили режим надзвичайної ситуації.
Вибухи і подальша пожежа повністю знищили цех державного заводу. Місцева влада заявила, що постраждалі, яким знадобилася госпіталізація, отримають компенсацію в розмірі 150 тис. руб. (близько 2 тис. євро).
Як раніше повідомляв «Ракурс», серед постраждалих в результаті вибухів опинилася маленька дитина.
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