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Ракурс
Вибух у Дзержинську зняли на відео з аероплана. Фото: КП

Вибух у Дзержинську зняли на відео з аероплана

3 чер 2019, 12:44
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Масштабний вибух на російському оборонному заводі «Кристал» зняли на відео з аероплана.

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Інцидент, який стався в місті Дзержинськ Нижегородської області, можна спостерігати з висоти пташиного польоту. Відео опублікували в соціальній мережі Twitter.

Вже з’явилися перші дані ймовірних збитків від вибуху на оборонному заводі. Ударна хвиля повністю знесла кіоски і вибила 914 вікон. Також були пошкоджені 309 житлових будинків, 30 шкіл, 30 магазинів та 70 дитячих садків.

Зазначимо, що кількість постраждалих в результаті потужних вибухів на оборонному заводі постійно зростає. Згідно з останніми даними, за допомогою до медиків звернулися 116 осіб. Один з потерпілих перебуває у важкому стані.

Масштабні вибухи сталися 1 червня в цеху з виробництва тротилу. У зв’язку з цим в Дзержинську і трьох прилеглих селищах оголосили режим надзвичайної ситуації.

Вибухи і подальша пожежа повністю знищили цех державного заводу. Місцева влада заявила, що постраждалі, яким знадобилася госпіталізація, отримають компенсацію в розмірі 150 тис. руб. (близько 2 тис. євро).

Як раніше повідомляв «Ракурс», серед постраждалих в результаті вибухів опинилася маленька дитина.

Джерело: Ракурс


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