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Новий український правопис 3 червня набув чинності. Фото: Новинарня
В Україні з 3 червня почав діяти новий правопис (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n122701-v-ukrayini-z-3-chervnya-pochav-diyaty-novyy-pravopys-infografika.htmlРакурс
Новий український правопис почав діяти в Україні з 3 червня.
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Сьогодні Міністерство освіти і науки України опублікувало фінальний текст нової редакції «Українського правопису». Про це повідомила прес-служба Міносвіти.
Відсьогодні рекомендується застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх галузях суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мовлення. З оновленим документом можна ознайомитися тут.
У міністерстві додали, що наразі розробляється план імплементації нової редакції «Українського правопису». Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.
Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів постановою № 437 схвалив нову редакцію правопису. Над створенням правопису працювала комісія науковців, утворена рішенням уряду в червні 2015 року. До її складу увійшли вчені-мовознавці з Національної академії наук України та національних університетів із різних регіонів держави.
Проект нового правопису займав понад 210 сторінок. У МОН відзначали, що при його розробці автори намагалися враховувати новітні мовні явища, поширені в різних сферах життя. У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тис. пропозицій від наукових установ, закладів освіти, органів державної влади та місцевого самоврядування, окремих громадян.
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