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Новий український правопис 3 червня набув чинності. Фото: Новинарня

В Україні з 3 червня почав діяти новий правопис (ІНФОГРАФІКА)

3 чер 2019, 12:34
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Новий український правопис почав діяти в Україні з 3 червня.

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Сьогодні Міністерство освіти і науки України опублікувало фінальний текст нової редакції «Українського правопису». Про це повідомила прес-служба Міносвіти.

Відсьогодні рекомендується застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх галузях суспільного життя, зокрема в офіційно-діловому стилі мовлення. З оновленим документом можна ознайомитися тут.

У міністерстві додали, що наразі розробляється план імплементації нової редакції «Українського правопису». Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес.

Оновлення в правописі. Інфографіка: Канал 24

Нагадаємо, 22 травня Кабінет міністрів постановою № 437 схвалив нову редакцію правопису. Над створенням правопису працювала комісія науковців, утворена рішенням уряду в червні 2015 року. До її складу увійшли вчені-мовознавці з Національної академії наук України та національних університетів із різних регіонів держави.

Проект нового правопису займав понад 210 сторінок. У МОН відзначали, що при його розробці автори намагалися враховувати новітні мовні явища, поширені в різних сферах життя. У серпні-вересні 2018 року відбулося громадське обговорення пропонованих змін, під час якого надійшло понад 3 тис. пропозицій від наукових установ, закладів освіти, органів державної влади та місцевого самоврядування, окремих громадян.

Джерело: Ракурс


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