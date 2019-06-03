Парламентські вибори: «Опоблок» і «За життя» підуть однією партією. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n122700-parlamentski-vybory-opoblok-i-za-jyttya-pidut-odniieu-partiieu.html

Ракурс

«Опозиційний блок» і «Опозиційна платформа — За життя» ведуть переговори про спільну участь у дострокових парламентських виборах. В рамках співпраці, «Опоблок» може увійти в «Опоплатформу» і надалі створити одну з найбільших фракцій в новому парламенті.

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Переговори про об'єднання партій ведуться вже кілька тижнів, однак їх підтвердили тільки зараз. Про це повідомляє «РБК-Україна», посилаючись на соратника голови «За життя» Віктора Медведчука Василя Німченка.

Причиною можливого об'єднання є одна ідеологія, яку поділяють обидві партії. Поки що не відомі деталі домовленостей, але переговори перебувають за завершальній стадії. Джерела видання заявляють, що першим номером у списку об'єднаної партії стане Вадим Рабинович.

Згідно з останнім соцопитуванням «Рейтингу», який проходив в середині травня, за «Опоплатформу» готові проголосувати 10,5% виборців. Таким чином в опитуванні партія посіла друге місце, після «Слуги народу» президента Володимира Зеленського.

Тим часом «Опоблок», може не пройти в парламент, тому що за них готові проголосувати лише 3,2% опитаних. Партія не подолає прохідний бар'єр 5%.

У «Радикальної партії» шансів ненабагато більше — згідно з опитуванням, за неї готові проголосувати 3,3%. Результати опитувань посприяли початку переговорів між партіями про об'єднання. У них приймають участь Вадим Рабинович, Юрій Бойко, Сергій Льовочкін та Вадим Новінський з «Опоблока».

Наразі сторони змогли домовитися про квоти, які розділили порівну між групами Рабиновича і Медведчука, Льовочкіна і Бойка, а також Ахметова і Новинського.