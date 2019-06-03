Вдова Вороненкова Марія Максакова розповіла про ймовірного вбивцю її чоловіка. Фото: Utro.ru

https://racurs.ua/ua/n122699-vdova-voronenkova-mariya-maksakova-rozpovila-pro-ymovirnogo-vbyvcu-yiyi-cholovika.html

Ракурс

Убивство Дениса Вороненкова, ймовірно, замовив його колишній друг Денис Панаїтов, із яким подружжя уклало угоду про обмін нерухомістю: київську квартиру Панаїтова на московську Вороненкова. Про це заявила вдова російського екс-депутата Марія Максакова.

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Ім’я ймовірного вбивці свого чоловіка Максакова назвала в інтерв’ю російському каналу НТВ.

Жінка звернулася до Слідчого комітету РФ і персонально до глави відомства Олександра Бастрикіна, щоб її заяву там розглядали як офіційну. Максакова закликала звернути увагу на негласні розшуково-слідчі дії, результати яких потрапили у мережу. В них зафіксовано, як Панаїтов зізнається у злочині.

Максакова розповіла і про угоду між Вороненковим і Панаїтовим. Подружжя хотіло віддати нерухомість у Москві в обмін на квартиру Панаїтова в Києві. Дочка Вороненкова від першого шлюбу виступила посередником під час оформлення житлової площі в столиці Росії.

За словами вдови, Панаїтов видав посередниці розписку про те, що вона отримала 38 млн руб. Але після цього донька Вороненкова Катерина спростувала цей факт і заявила, що вживала наркотики та психотропні речовини.

Сама дівчина після угоди зникла. А в Максакової, за її ж словами, намагалися відібрати квартиру в Києві, яка мала дістатися їй за підсумками угоди.

Нагадаємо, Денис Вороненков був застрелений у центрі Києва біля готелю «Прем'єр Палас» 23 березня 2017 року. За даними Служби безпеки України, убивство вчинив уродженець Севастополя Павло Паршов. СБУ не виключає, що вбивця був агентом ФСБ.