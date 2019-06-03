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ЗМІ повідомили імена поліцейських, які підстрелили дитину. Фото: Інформатор

Поранення дитини на Київщині: стали відомі імена поліцейських, які підстрелили п’ятирічного хлопчика

3 чер 2019, 11:54
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Стали відомі імена поліцейських, які тренувалися стріляти по пляшках і влучили в голову п’ятирічному хлопчику в Київській області.

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Підстрелили дитину старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько. Про це 3 червня повідомляє «Канал 24».

ЗМІ відзначає, що стан п’ятирічного Кирила залишається вкрай важким. Голосіївський районний суд Києва 3 червня обиратиме їм запобіжний захід. Державні обвинувачі просять служителей Феміди призначити поліцейським домашній арешт.

Нагадаємо, 31 травня у Київській області стріляли в п’ятирічну дитину. Хлопчик дістав поранення в голову, куля спричинила перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. Маля у надзвичайно тяжкому стані, його підключили до апарату штучного дихання.

Згодом Державне бюро розслідувань запідозрило двох співробітників Переяслав-Хмельницького відділку поліції у стрільбі по дитині. Неподалік від того місця інциденту слідчі виявили гільзи від патронів Флобера. У Національній поліції заявили, що речові докази можуть свідчити про те, що дитина дістала травму голови внаслідок випадкового пострілу.

Після інциденту бабуся пораненого хлопчика заявила, що поліцейські були настільки п’яні, що нічого не пам’ятають, і просто розважалися. Причетні до стрільби правоохоронці вже визнали свою провину.

Джерело: Ракурс


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