Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
Штормове попередження оголосили синоптики майже по всій Україні. Фото: vsluh.ru

Штормове попередження оголосили синоптики майже по всій Україні (КАРТА)

3 чер 2019, 11:28
999

Штормове попередження оголошено в Україні 3 червня. Погода буде несприятливою практично на всій території, крім Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Loading...

Синоптики прогнозують дощі, грози, шквальний вітер і град. Таке попередження видав сьогодні Укргідрометцентр.

Штормове попередження оголосили синоптики майже по всій Україні . Скріншот сайту Укргідрометцентру

Водночас рятувальники попереджають про надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки (п'ятий клас) на території майже всієї України.

У Києві 3 червня оголосили четвертий клас пожежної небезпеки, а у Київській області 3−5 червня — пожежна небезпека п’ятого класу.

Температура повітря в Україні вдень очікується від 23 градусів тепла на заході, до 31 градуса на сході. У Києві температура сьогодні складе 27−29 градусів упродовж дня.

Геомагнітний стан сьогодні буде відносно спокійним. Вранці можливі слабкі геомагнітні бурі, а впродовж дня — лише невеликі збурення.

Штормове попередження оголосили синоптики майже по всій Україні. Вранці можливі слабкі геомагнітні бурі. Скріншот сайту GISMETEO

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Зеленський призначив екс-керівника громадської люстраційної палати у Харкові своїм представником у Конституційному суді

Зеленський призначив екс-керівника громадської люстраційної палати у Харкові Федора Веніславського представником у Конституційному суді України

Новини України
15:48

Хлопчик, якого поранили копи, у комі: його травма несумісна з життям (ВІДЕО)

П’ятирічний хлопчик, який отримав вогнестрільне поранення, перебуває у комі. Бабуся хлопчика розповіла, що травма дитини несумісна з життям, а лікарі зазначили про необхідні дії

Новини України
14:52
Новини партнерів
Загрузка...