Штормове попередження оголосили синоптики майже по всій Україні. Фото: vsluh.ru

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Штормове попередження оголошено в Україні 3 червня. Погода буде несприятливою практично на всій території, крім Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської, Чернігівської та Сумської областей.

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Синоптики прогнозують дощі, грози, шквальний вітер і град. Таке попередження видав сьогодні Укргідрометцентр.

Водночас рятувальники попереджають про надзвичайно високий рівень пожежної небезпеки (п'ятий клас) на території майже всієї України.

У Києві 3 червня оголосили четвертий клас пожежної небезпеки, а у Київській області 3−5 червня — пожежна небезпека п’ятого класу.

Температура повітря в Україні вдень очікується від 23 градусів тепла на заході, до 31 градуса на сході. У Києві температура сьогодні складе 27−29 градусів упродовж дня.

Геомагнітний стан сьогодні буде відносно спокійним. Вранці можливі слабкі геомагнітні бурі, а впродовж дня — лише невеликі збурення.